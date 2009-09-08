Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 124
43 Min.Folge vom 08.09.2009Ab 6
Christian kann Alisa in letzter Sekunde das Leben retten und ist sehr berührt, als er erfährt, dass sie ihn nur aufgrund eines Traums gesucht und dafür sogar ihre Hochzeit verlassen hat. Gerade als Alisa mit Paul einen neuen Hochzeitstermin festlegen möchte, geschieht etwas, das all ihre Pläne durcheinander bringt und ihr Leben auf den Kopf stellt. Oskar versucht weiterhin, sich die Gunst Ludwigs zu erhalten, während er die Krise des Unternehmens für Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Belegschaft nutzt. Christian, der seinem Onkel misstraut, bittet Horst, ein wachsames Auge auf Oskar zu haben.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises