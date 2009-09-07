Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 123

TelenovelaStaffel 9Folge 3vom 07.09.2009
Folge 123

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 123

42 Min.Folge vom 07.09.2009Ab 6

Alisa versucht, sich von ihrem beunruhigenden Traum nicht ablenken zu lassen, und konzentriert sich ganz auf ihren großen Tag - die Hochzeit mit Paul. Doch dann erhält sie kurz vor der Trauung eine neue Information. Alisa kann ihre intuitive Ahnung, dass Christian ihre Hilfe braucht, nicht länger unterdrücken. Sie folgt ihrer inneren Stimme und gerät dabei in große Gefahr.

