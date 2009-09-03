Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 122
42 Min.Folge vom 03.09.2009Ab 6
Am Abend vor ihrer Hochzeit macht Alisa den entscheidenden Schritt und versöhnt sich mit ihren Eltern. Alles scheint perfekt, doch ein Albtraum bereitet der Vorfreude auf den schönsten Tag in ihrem Leben ein jähes Ende. Alisa ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie nah ihr Traum der Wirklichkeit kommt. Ellen treibt unterdessen ihre Fluchtpläne weiter voran. Es gelingt ihr sogar, Oskar das Geld aus ihrem illegalen Waffendeal zurückzustehlen. Ellen nimmt für immer von Christian Abschied, nicht ahnend, dass Oskar ihn kurz darauf unwissentlich in Lebensgefahr bringt.
