Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 122

TelenovelaStaffel 9Folge 2vom 03.09.2009
Folge 122

Folge 122Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 122

42 Min.Folge vom 03.09.2009Ab 6

Am Abend vor ihrer Hochzeit macht Alisa den entscheidenden Schritt und versöhnt sich mit ihren Eltern. Alles scheint perfekt, doch ein Albtraum bereitet der Vorfreude auf den schönsten Tag in ihrem Leben ein jähes Ende. Alisa ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie nah ihr Traum der Wirklichkeit kommt. Ellen treibt unterdessen ihre Fluchtpläne weiter voran. Es gelingt ihr sogar, Oskar das Geld aus ihrem illegalen Waffendeal zurückzustehlen. Ellen nimmt für immer von Christian Abschied, nicht ahnend, dass Oskar ihn kurz darauf unwissentlich in Lebensgefahr bringt.

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen