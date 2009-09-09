Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 5vom 09.09.2009
43 Min.Folge vom 09.09.2009Ab 6

Alisa versucht, Christians Liebesgeständnis zu verdrängen. Auch Christian muss unaufhörlich an Alisa denken. Von Ludwigs Bitte, in die Firma zurückzukehren, fühlt er sich überfordert. Sein Misstrauen Oskar gegenüber, der Ludwigs volles Vertrauen genießt, besteht weiter. In der Firma inszenieren Oskar und Bernhardt eine Intrige, um Karl loszuwerden. Ahnungslos, dass ihr Mann in der Firma gerade in eine Falle tappt, investiert Gudrun ihr Erspartes in ihr neues Geschäft.

