TelenovelaStaffel 9Folge 7vom 11.09.2009
43 Min.Folge vom 11.09.2009Ab 6

Nachdem Alisa Christian mit einer anderen Frau im Bett erwischt hat, ist sie am Boden zerstört. Sie ist jetzt sicher, dass nur Paul der richtige Mann für sie ist. Zeitgleich arbeitet Caro hartnäckig an ihrer offiziellen Aufnahme in die Familie Castellhoff - und lässt dabei Bernhardt, trotz der verzweifelten Bemühungen von Conny und Oskar, vor der versammelten Familie Castellhoff ins offene Messer laufen. Karl und Gudrun lassen sich unterdessen von Karls Entlassung aus der Firma nicht unterkriegen und arbeiten gemeinsam an Gudruns neuem Geschäft.

Telenovela
