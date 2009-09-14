Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 128
43 Min.Folge vom 14.09.2009Ab 6
Während Christian Alisa nicht vergessen kann, zweifelt Alisa immer öfter an ihrer Entscheidung für ein gemeinsames Leben mit Paul. Als Paul bei einem gemeinsamen Ausflug ihr sein Liebesgeständnis erneuert, kommt es zu einer folgenschweren Aussprache. Unterdessen begreift Bernhardt allmählich, dass seine Caroline die Tochter von Oskar Castellhoff ist, und verfällt in einen schockähnlichen Zustand. Caros Einzug in die Villa gestaltet sich jedoch vollkommen anders, als sie sich das vorgestellt hat.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises