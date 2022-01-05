Staffel 03 Folge 01 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Staffel 03 Folge 01 - Alles Liebe
50 Min.
Ab 6
In der ersten Folge präsentieren sich Krankenpfleger Herbert, Büroangestellte Waltraud, Lebensberater Gerhard und Optikerin Angelika dem ATV-Publikum und hoffen, auf diesem Weg den Traummann oder die Traumfrau zu finden.
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4