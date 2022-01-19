Staffel 03 Folge 03 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 3: Staffel 03 Folge 03 - Alles Liebe
In dieser Folge des ATV-Single-Formats „Alles Liebe“ präsentieren sich wieder vier einsame Herzen den Zuseher:innen, um auf diesem Weg die große Liebe zu finden. Nadja (36) aus Linz sucht die richtige Frau an ihrer Seite: "Sie soll lieber jünger sein, da fühle ich mich selbst jung." Zwei langjährige Beziehungen gingen jedoch in die Brüche, da ihre Partnerinnen einen Kinderwunsch entwickelten, den sie nicht teilt: "Ich fühle mich nicht gemacht als Mutter." Robert (50) aus Wien: "Ich bin niemand, der beim ersten kleinen Problemchen eine Staubwolke ist." Der Tischtennis-Lehrer weiß genau, was er will: eine herzliche und fürsorgliche Frau, die ihr Herz am rechten Fleck hat. Katja (35) aus Graz: "Ich wünsche mir eine stabile, langfristige Beziehung." Die ehrenamtliche Hundesitterin hat beruflich und privat viel ausprobiert, nicht in der Liebe: Ihren ersten und einzigen Freund hat sie mit 19 kennengelernt. Nach fünf Jahren zerbrach die Beziehung und mit 30 haben sie es noch einmal miteinander probiert. Es kam erneut zur Trennung. Nun ist sie bereit für ihren Traummann. Manfred (53) aus Wien: "Liebe ist für mich die Erfüllung des Lebens." Er sucht nach einer verständnisvollen und offenen Frau, die gerne etwas korpulenter sein darf und mit ihm romantische Stunden bei einem Glas Rotwein verbringt.
