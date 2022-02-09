Staffel 03 Folge 06 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
In dieser Folge präsentieren sich wieder vier einsame Herzen, die sich erhoffen auf diesem Weg die große Liebe zu finden. Sonja (26) aus Oberösterreich: "Treue macht eine Beziehung überhaupt möglich." Nachdem sie bisher meistens jüngere Männer hatte, darf ihr Partner gerne älter sein. Wichtig ist nur, dass er ihre männlichen Freunde akzeptiert und nicht eifersüchtig ist, wenn sie Zeit mit ihnen verbringt. Wolfgang (38) aus Niederösterreich: "Ich such nach dir, du wärst mein Engel für die Zukunft." Er träumt schon lange von einer Frau, mit der er eine Familie gründen kann: eine Partnerin zwischen 35 und 40, die zu ihm passt und ehrlich ist. Er beschreibt sich als guter Hausmann und liebt es zu kochen und zu backen. Nika (23) Jahre aus der Steiermark: "Ich wünsche mir von einem Mann, dass er mein Leben ergänzt." Das einsame Webcam-Girl hatte es bisher nicht leicht, einen selbstbewussten Partner zu finden, der mit ihrem Beruf zurechtkommt. Eifersucht war in den letzten Beziehungen immer ein Thema, obwohl sie den Mann an ihrer Seite nie betrügen würde. Nika träumt von einem lebensfrohen Mann, der athletisch ist und auch gerne in die weite Welt hinaus möchte. Peter (81) aus Niederösterreich: "Wenn die Dame kommt, werde ich sie umarmen und sie wird sich auf jeden Fall sicher und wohl fühlen." Der Pensionist wünscht sich eine Dame, etwa 65 bis 70 Jahre alt, die nicht raucht oder trinkt und schon in Pension ist. Er möchte mit ihr die Freizeit genießen, gemeinsam lachen und der leidenschaftliche Keyboard-Spieler liebt es, seine eigenen Stücke zu komponieren.
