Staffel 03 Folge 05 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 5: Staffel 03 Folge 05 - Alles Liebe
50 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Vier einsame Herzen hoffen auf die große Liebe. Claus Jürgen träumt von einer Frau, die etwas jünger ist, als er und ihn mit all seinen Ecken und Kanten akzeptiert. Patricia wünscht sich einen Mann, mit dem sie irgendwann einmal in den sonnigen Süden auswandern kann. Josef hingegen hat einen Großteil seines Lebens im Ausland verbracht und sucht jetzt nach einer Frau, mit der er sesshaft werden kann. Marions Traumpartnerin ist tierlieb, treu und hat viel Sinn für Humor.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4