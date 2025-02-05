Die Sattlerin aus RohrbachJetzt kostenlos streamen
Altes Handwerk
Folge 10: Die Sattlerin aus Rohrbach
6 Min.Folge vom 05.02.2025
Die 38-jährige Christine Niedersüß ist Sattlerin in achter Generation, denn seit 300 Jahren produziert und entwickelt die Familie das Reitzubehör. Wie aus Leder schließlich hochwertige Sättel entstehen, hat sie uns in ihrer Werkstatt in Rohrbach gezeigt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen