Altes Handwerk - Staffel 1, Folge 10 vom 05.02.2025
Die 38-jährige Christine Niedersüß ist Sattlerin in achter Generation, denn seit 300 Jahren produziert und entwickelt die Familie das Reitzubehör. Wie aus Leder schließlich hochwertige Sättel entstehen, hat sie uns in ihrer Werkstatt in Rohrbach gezeigt.

