Altes Handwerk
Folge 7: Hinterglasmaler Johann Pum aus Sandl
6 Min.Folge vom 05.02.2025
Bilder, die statt auf einer Leinwand oder Papier auf der Rückseite einer Glasplatte gemalt werden. Die Rede ist von den bis heute bekannten Hinterglasmalereien. In Österreich haben sich diese ausgehend von der Mühlviertler Gemeinde Sandl verbreitet. Dort haben wir Johann Pum besucht, der die typischen Sandl-Bilder seit 50 Jahren anfertigt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
