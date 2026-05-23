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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (1/6): Georg

ORF1Staffel 1Folge 1vom 23.05.2026
Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (1/6): Georg

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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Folge 1: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (1/6): Georg

44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Drei Menschen, ein Schicksalsschlag und Entscheidungen, die alles noch dunkler machen. Nach einem Autounfall, der Evas Erblindung verursacht, setzt Georg alles daran, im Job aufzusteigen und ihr ein besseres Leben zu ermöglichen. Er trainiert exzessiv und greift zu Anabolika, während zu Hause die Stimmung kippt und Eva sich isoliert. Parallel kämpft Mira in der Firma um ihren nächsten Karriereschritt, bis sie kurz vor einer entscheidenden Präsentation bestohlen wird. Alle ringen mit Druck, Schuld und Kontrollverlust. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg

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