Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (1/6): GeorgJetzt kostenlos streamen
Am Anschlag – Die Macht der Kränkung
Folge 1: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (1/6): Georg
Drei Menschen, ein Schicksalsschlag und Entscheidungen, die alles noch dunkler machen. Nach einem Autounfall, der Evas Erblindung verursacht, setzt Georg alles daran, im Job aufzusteigen und ihr ein besseres Leben zu ermöglichen. Er trainiert exzessiv und greift zu Anabolika, während zu Hause die Stimmung kippt und Eva sich isoliert. Parallel kämpft Mira in der Firma um ihren nächsten Karriereschritt, bis sie kurz vor einer entscheidenden Präsentation bestohlen wird. Alle ringen mit Druck, Schuld und Kontrollverlust. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick