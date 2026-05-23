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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (3/6): Sarah

ORF1Staffel 1Folge 3vom 23.05.2026
Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (3/6): Sarah

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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Folge 3: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (3/6): Sarah

44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Ärztin Sarah bewegt sich hart am Limit: zwei Kinder, ein aufreibender Job. Das Geld reicht dennoch nicht. Die Einrichtung der Praxis war teurer als gedacht. Aus Ärger über die Scheidung zahlt ihr gut verdienender Ex-Mann Erik außerdem die Alimente nicht. Nun soll ein weiterer Kredit es richten. Beunruhigt sucht Georg Sarahs Praxis auf, um sich durchchecken zu lassen. Ein stechender Schmerz in der Herzgegend kombiniert mit Georgs Anabolika-Konsum lässt eine böse Diagnose befürchten. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Johanna Wokalek (Sarah) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Luis Aue (Paul) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Daniel Langbein (Oliver) Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg

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