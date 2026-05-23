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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (2/6): Mira

ORF1Staffel 1Folge 2vom 23.05.2026
Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (2/6): Mira

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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Folge 2: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (2/6): Mira

44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Mira droht erneut übergangen zu werden. Nach unzähligen Überstunden scheint ihr Chef wieder einmal die Lorbeeren für ihre Arbeit kassieren zu wollen. Von Miras Kampfansage vorgewarnt, lässt er Mira deutlich spüren, wo ihr Platz ist. Miras Mutter Ingeborg fühlt sich von ihrer Tochter aufs Abstellgleis geschoben. Dabei gäbe es erfreuliche Neuigkeiten. Um seine dringend benötigte Beförderung muss indes auch Georg fürchten. Im Internet ist ein Video im Umlauf, das ihn fälschlicherweise als Schläger dastehen lässt. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Rainer Wöss (Willems) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Luis Aue (Paul) Alev Irmak (Gül) Regie: Umut Dag Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg

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