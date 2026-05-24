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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (5/6): Lorenz

ORF1Staffel 1Folge 5vom 24.05.2026
Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (5/6): Lorenz

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Am Anschlag – Die Macht der Kränkung

Folge 5: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (5/6): Lorenz

44 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Nach einem fantastischen Date mit der Friseurin Saschi schwelgt Kellnerlehrling Lorenz im Glück. Doch eine verloren gegangene Tageslosung, die Lorenz eigentlich zur Bank hätte bringen sollen, führt bald zu Spannungen. Von Eva auf die Straße gesetzt, muss Georg die Nacht bei Kollege Mario zubringen. Ingeborg fürchtet, sich in einen Betrüger verliebt zu haben. Unterdessen macht Ordinationshilfe Oliver es Sarah unmöglich, sich angemessen um ihre Kinder zu kümmern. Dabei hätte Fanny ihre Mutter gerade jetzt dringend gebraucht. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Johanna Wokalek (Sarah) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Luis Aue (Paul) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Daniel Langbein (Oliver) Regie: Umut Dag Drehbuch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Mona Film

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