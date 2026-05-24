Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (6/6): Tag XJetzt kostenlos streamen
Am Anschlag – Die Macht der Kränkung
Folge 6: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (6/6): Tag X
Nach alptraumhaften 24 Stunden steht Lorenz vor einem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Sarah wird von ihrem Ex-Mann Erik wegen Fannys Suizidversuch eine schreckliche Szene gemacht. Er droht mit dem Entzug des Sorgerechts. Mira hat die Nase voll von ihrem Chef und will mit ihm abrechnen, während Georg scheinbar vergebens auf eine rasche Versöhnung mit seiner großen Liebe Eva hofft. Da wird ihm wegen einer impulsiven Fehlentscheidung gekündigt. Die Verzweiflung aller wächst. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Johanna Wokalek (Sarah) Lea Zoë Voss (Saschi) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Luis Aue (Paul) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Daniel Langbein (Oliver) Regie: Umut Dag Drehbuch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg
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