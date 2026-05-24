Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (4/6): IngeborgJetzt kostenlos streamen
Am Anschlag – Die Macht der Kränkung
Folge 4: Am Anschlag - Die Macht der Kränkung (4/6): Ingeborg
Ingeborg sitzt auf gepackten Koffern. Übers Internet hat sie einen netten Mann kennengelernt und plant, ihm nach Tokio zu folgen. Obwohl sie Wilhelm noch nie leibhaftig begegnet ist, überweist Ingeborg ihrer Onlinebekanntschaft vorab ihr Vermögen und hofft, dass sich ihre Tochter Mira über ihren zweiten Frühling freuen wird. Georg untergräbt mit fragwürdigen Methoden Evas Wunsch, bald wieder arbeiten zu gehen. Unterdessen hat Sarah einen loyalen Kreditgeber gefunden. Die Sache hat aber einen Haken. Besetzung: Murathan Muslu (Georg) Julia Koschitz (Mira) Johanna Wokalek (Sarah) Ulrike Willenbacher (Ingeborg) Antje Traue (Eva) Jonas Holdenrieder (Lorenz) Lea Zoë Voss (Saschi) Luis Aue (Paul) Paul Wollin (Mario) Anian Zollner (Richard) Alev Irmak (Gül) Daniel Langbein (Oliver) Regie: Umut Dag Drehbuch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg
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