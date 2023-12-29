Am Schauplatz: Was steckt hinter dem AMA Gütesiegel?Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Was steckt hinter dem AMA Gütesiegel?
49 Min.Folge vom 29.12.2023
Eine Reportage über die oft irreführende Welt von Qualitätssiegeln in der Lebensmittelproduktion. Glückliche Schweine, herausgeputzt und auf Stroh – diese AMA-Werbung ist zwar schon vier Jahre alt, aber sie hat sich bei vielen eingeprägt. Die Realität eines AMA-Gütesiegelschweins sieht anders aus: Spaltenböden, nur zehn Prozent mehr Platz als per Gesetz vorgeschrieben, gentechnisch verändertes Futter aus Übersee. Viele kritische Beobachter finden die Bezeichnung „Gütesiegel“ daher unpassend. „Der Mindeststandard der AMA wurde nur pseudomäßig angehoben. Ein Gütesiegel sollte aber eine deutliche Verbesserung sein“, kritisiert etwa Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken. Bildquelle: ORF
