Am Schauplatz: Hilfe aus VietnamJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Hilfe aus Vietnam
49 Min.Folge vom 29.12.2023
Eine Reportage über vietnamesische Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter, die in Oberösterreich Radieschen, Chinakohl, Zucchini und Süßkartoffeln ernten. Ein Bund Radieschen kostet im Supermarkt etwas mehr als einen Euro. Damit er frisch im Regal liegt, beginnen Va Ry Kim Sa und seine Kolleginnen und Kollegen spätestens um sechs Uhr Früh mit der Ernte. Sie arbeiten bei jeder Witterung – in manchen Wochen bis zu sechzig Stunden. Für den 32-jährigen Vietnamesen zahlt sich die harte Arbeit jedoch aus. „Hier bekomme ich mindestens 1.580 Euro im Monat, in Vietnam könnte ich nur 300 Euro verdienen“, erzählt er im Schauplatz-Interview. Sendung: Am Schauplatz Gestaltung: Beate Haselmayer Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0