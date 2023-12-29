Am Schauplatz: Fluch der PaketeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Fluch der Pakete
49 Min.Folge vom 29.12.2023
Die Zahl der Pakete ist vor allem seit der Pandemie explodiert: Vom Tierfutter über Möbel bis hin zu Kleidung wird bestellt, geliefert und teils wieder zurückgeschickt. Allein 2022 wurden 355 Millionen Pakete in Österreich transportiert. Höhepunkt ist jedes Jahr die Vorweihnachtszeit. Für die Zustellerinnen und Zusteller bedeutet das noch mehr Druck und Stress als ohnehin schon üblich. Über die Zustände offen reden, trauen sich nur wenige. "Am Schauplatz" war in ganz Österreich unterwegs und zeigt, unter welchen Bedingungen Paketzustellerinnen und Paketzusteller auch abseits von Weihnachten arbeiten und welchen Preis Versprechen wie „gratis Lieferung“ tatsächlich haben. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0