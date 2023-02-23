Am Schauplatz: Skifahren um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Eine Reportage über den Millionenaufwand in den größten Skigebieten Österreichs im Kampf gegen den Klimawandel. Bis weit in den Jänner hinein gab es in vielen Wintersportorten ein ähnliches Bild: grüne Wiesen mit weißen Schneebändern. In vielen vor allem tiefer gelegenen Skigebieten Österreichs war der Skibetrieb nur möglich, weil die Pisten mit viel Aufwand technisch beschneit wurden. Aber auch in den Gletscherskigebieten ist es mittlerweile zu warm. Im Kampf gegen den Klimawandel wird aufgerüstet.
