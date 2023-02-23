Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Skifahren um jeden Preis

ORF2Folge vom 23.02.2023
Am Schauplatz: Skifahren um jeden Preis

Am Schauplatz: Skifahren um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 23.02.2023: Am Schauplatz: Skifahren um jeden Preis

50 Min.Folge vom 23.02.2023

Eine Reportage über den Millionenaufwand in den größten Skigebieten Österreichs im Kampf gegen den Klimawandel. Bis weit in den Jänner hinein gab es in vielen Wintersportorten ein ähnliches Bild: grüne Wiesen mit weißen Schneebändern. In vielen vor allem tiefer gelegenen Skigebieten Österreichs war der Skibetrieb nur möglich, weil die Pisten mit viel Aufwand technisch beschneit wurden. Aber auch in den Gletscherskigebieten ist es mittlerweile zu warm. Im Kampf gegen den Klimawandel wird aufgerüstet.

Alle verfügbaren Folgen