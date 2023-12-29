Am Schauplatz: Am WürstelstandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Am Würstelstand
48 Min.Folge vom 29.12.2023
Eine Milieustudie über die Wiener Vorstadt in Zeiten von Teuerung und Frustration. Bei den Würstelständen abseits des touristischen Wiens, dreht sich alles um die Sorgen und Ängste des sogenannten kleinen Mannes. Hier versuchen viele bei Wurst und Bier dem Alltag zu entfliehen. Am Würstelstand geht es um den Leistungsdruck bei der Arbeit, Beziehungen oder einfach ums liebe Geld, das bei manchem nicht bis zum Monatsende reicht. Schuld an all dem sei oft die hohe Politik, von der sich viele hier weder gehört noch verstanden fühlen. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0