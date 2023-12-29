Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Am Schauplatz

Am Schauplatz: 1.000 mal "Am Schauplatz"

ORF2Folge vom 29.12.2023
Am Schauplatz: 1.000 mal "Am Schauplatz"

Am Schauplatz: 1.000 mal "Am Schauplatz"Jetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: 1.000 mal "Am Schauplatz"

53 Min.Folge vom 29.12.2023

„Am Schauplatz“ feiert seine 1.000. Sendung. Ungerechtigkeiten, Alltagssorgen und Alltagskonflikte: Darum geht es beim Schauplatz bis heute. Oft fliegen die Fetzen, oft fließen Tränen. Am Schauplatz-Redakteurinnen und Redakteure begeben sich auf eine Zeitreise und erinnern an besondere Geschichten und Momente. Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen