ORF2Folge vom 29.12.2023
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Illegal zwischen Ost und West

49 Min.Folge vom 29.12.2023

Vor gut 20 Jahren ist Aurica aus Moldawien (heutiges Moldau) nach Österreich gegangen, um hier mit Putzen, Bügeln und Babysitten viel Geld zu verdienen. Ihre Not hat sie in die Arme der Schlepper getrieben, die sie für Tausende Euros in den wohlhabenden Westen brachten. Zwei Jahre nur wollte die junge Mutter in Österreich bleiben und mit dem verdienten Geld rasch ihr Haus fertig bauen. Doch schon 2004 bei ihrer Rückkehr ins Heimatdorf kam das böse Erwachen. Bildquelle: ORF

