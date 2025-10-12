Durchbruch in Mine Nr. 1Jetzt kostenlos streamen
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 3: Durchbruch in Mine Nr. 1
39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Mine Nummer 1 ist inzwischen die letzte Hoffnung der Dale-Brüder. Durch sie wollen sie einen Zugang zu Oles Gold finden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Pete & Joe Nummer 1 liegt unter einer 12 Meter hohen Felswand, die mit Erde bedeckt ist und von rutschigem Gestein flankiert wird. Ein gefährlicher Arbeitsplatz, die Brüder müssen sich etwas einfallen lassen. Zum Glück hilft Jeremy in einem waghalsigen Manöver mit seinem Bagger aus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC