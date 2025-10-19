Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Endlich wird gesprengt

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 19.10.2025
Endlich wird gesprengt

Endlich wird gesprengtJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 8: Endlich wird gesprengt

39 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Dales setzen weiterhin alles daran, an eine weitere vielversprechende Mine zu gelangen, um weitere Projekte finanzieren zu können. Doch dafür müssen sie sich durch lose Gesteinsschichten bis zum Grundgestein vorarbeiten und das ist äußerst gefährlich, weil es jederzeit zu einem Einsturz kommen kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen