American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 4: Tote Luft
39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Auf der Suche nach Oles Gold sind die Dale-Brüder inzwischen bei Mine Nummer 6 gelandet. Doch auch dort sind erhebliche Vorarbeiten nötig, um sicher in den Stollen zu gelangen. Die Zeit wird knapp, denn die Saison in Montana ist kurz. Deshalb teilen sich die Brüder auf, um an mehreren Minen gleichzeitig zu suchen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
