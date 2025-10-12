Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Tote Luft

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 12.10.2025
Tote Luft

Tote LuftJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 4: Tote Luft

39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Auf der Suche nach Oles Gold sind die Dale-Brüder inzwischen bei Mine Nummer 6 gelandet. Doch auch dort sind erhebliche Vorarbeiten nötig, um sicher in den Stollen zu gelangen. Die Zeit wird knapp, denn die Saison in Montana ist kurz. Deshalb teilen sich die Brüder auf, um an mehreren Minen gleichzeitig zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen