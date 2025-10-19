Der störrische FelsbrockenJetzt kostenlos streamen
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 7: Der störrische Felsbrocken
39 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Nach ihrem Goldfund setzen die Gebrüder Dale alles daran, in die Mine Nummer 5a zu gelangen. Sie vermuten zwischen beiden Stollen eine Goldader von mindestens 20 Meter Länge. Doch ein Felsbrocken von ungeahnter Größe bringt ihr Vorhaben ins Stocken. Alle Versuche, ihn aus dem Stollen zu entfernen, scheitern und die Dales müssen mit härteren Methoden ans Werk.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC