American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Zwangspause

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 26.10.2025
Folge 9: Zwangspause

38 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Suche nach einem Zugang zu Oles Gold geht weiter. Die Dale-Brüder konzentrieren sich inzwischen auf Mine Nummer 5a. Dort wollen sie einen 20 Meter langen Tunnel bauen, um Oles Schatz abzubauen. Doch die Probleme lassen nicht nach. Sie haben mit viel Abraum zu kämpfen und müssen für jeden Schritt Grubenstempel einbauen.

