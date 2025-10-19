American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 6: Auf Oles Spur
38 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Nachdem die Dale-Brüder bei Mine Nummer 6 Gold gefunden haben, sind sie sicher, dass es sich dabei um Oles Entdeckung handelt. Um sich einen Eindruck über das Ausmaß ihres Fundes zu machen, ziehen sie einen Geologen hinzu. Problematisch bleibt der Abbau des Goldes, denn bei fast alle Minen gibt es schwer überwindbare Hindernisse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC