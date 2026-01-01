VITASEK?
1 StaffelAb 0
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VITASEK?
Der Kabarettist Andreas Vitasek steckt mitten im Umbruch: Seine Partnerin Valerie ist hochschwanger, er zieht ins neue Haus und arbeitet zugleich an der Premiere seines neuen Programms. Zwischen Geburtsvorbereitung, Möbelpannen, Einrichtungstrubel und Proben versucht er, den Überblick zu behalten – und sogar ein „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl noch souverän zu bewältigen.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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