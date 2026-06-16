Unsere Startelf für Österreich gegen JordanienJetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 11: Unsere Startelf für Österreich gegen Jordanien
13 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
Wer ersetzt Baumgartner? Wer spielt neben Seiwald? Das Ansakonferenz-Team präsentiert die Wunsch-Elf für den WM-Auftakt gegen Jordanien.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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