Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 8: Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?
15 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Dejan Ljubicic rückt für den verletzten Christoph Baumgartner nach. Die Ansakonferenz diskutiert die Entscheidung von Ralf Rangnick.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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