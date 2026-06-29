Ansakonferenz
Folge 17: Das Wunder von Kansas
14 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Was. Für. Ein. Spiel! Österreich stand bereits mit einem Bein vor dem WM-Aus. Doch tief in der Nachspielzeit köpfelt Sasa Kalajdzic das ÖFB-Team mit dem 3:3 gegen Algerien doch noch ins Sechzehntelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz spricht über einen der dramatischsten Momente der jüngeren ÖFB-Geschichte, analysiert das verrückte Spiel und blickt auf das K.o.-Duell mit Spanien. Auch die Community ist völlig aus dem Häuschen. User Sportler2001 schreibt: "Und jetzt schicken wir Spanien nach Hause, dann kennt uns die ganze Welt." War das der Moment, der Österreichs WM erst so richtig entfacht?
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Ansakonferenz
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
Enthält Produktplatzierungen