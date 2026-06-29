Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ansakonferenz

Das Wunder von Kansas

Laola 1Staffel 2Folge 17vom 29.06.2026
Das Wunder von Kansas

Das Wunder von KansasJetzt kostenlos streamen

Ansakonferenz

Folge 17: Das Wunder von Kansas

14 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Was. Für. Ein. Spiel! Österreich stand bereits mit einem Bein vor dem WM-Aus. Doch tief in der Nachspielzeit köpfelt Sasa Kalajdzic das ÖFB-Team mit dem 3:3 gegen Algerien doch noch ins Sechzehntelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz spricht über einen der dramatischsten Momente der jüngeren ÖFB-Geschichte, analysiert das verrückte Spiel und blickt auf das K.o.-Duell mit Spanien. Auch die Community ist völlig aus dem Häuschen. User Sportler2001 schreibt: "Und jetzt schicken wir Spanien nach Hause, dann kennt uns die ganze Welt." War das der Moment, der Österreichs WM erst so richtig entfacht?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ansakonferenz
Laola 1
Ansakonferenz

Ansakonferenz

Alle 3 Staffeln und Folgen