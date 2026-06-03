WM-Schock für das ÖFB-TeamJetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 4: WM-Schock für das ÖFB-Team
14 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Christoph Baumgartner verpasst die Endrunde verletzt. Wie schwer wiegt sein Ausfall? In der ADMIRAL Ansakonferenz reagieren Hannes und Patrick auf die Hiobsbotschaft. Wie schwer wiegt der Ausfall des Leipziger Offensivspielers? Kann man Baumgartner überhaupt ersetzen? Und wen sollte Ralf Rangnick nun nachnominieren?
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: laola1
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