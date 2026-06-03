Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ansakonferenz

WM-Schock für das ÖFB-Team

Laola 1Staffel 2Folge 4vom 03.06.2026
WM-Schock für das ÖFB-Team

WM-Schock für das ÖFB-TeamJetzt kostenlos streamen

Ansakonferenz

Folge 4: WM-Schock für das ÖFB-Team

14 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Christoph Baumgartner verpasst die Endrunde verletzt. Wie schwer wiegt sein Ausfall? In der ADMIRAL Ansakonferenz reagieren Hannes und Patrick auf die Hiobsbotschaft. Wie schwer wiegt der Ausfall des Leipziger Offensivspielers? Kann man Baumgartner überhaupt ersetzen? Und wen sollte Ralf Rangnick nun nachnominieren?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ansakonferenz
Laola 1
Ansakonferenz

Ansakonferenz

Alle 2 Staffeln und Folgen