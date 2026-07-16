REACTION: Die Argentinien-ViertelstundeJetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 28: REACTION: Die Argentinien-Viertelstunde
15 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6
Argentinien dreht das Spiel gegen England in der Schlussphase und zieht mit dem nächsten späten Comeback ins WM-Finale ein. Zufall? Wohl kaum! Bereits acht Tore erzielte Argentinien bei dieser WM nach der 75. Minute – vier davon sogar in der Nachspielzeit. Dazu liefert Lionel Messi mit zwei Assists einmal mehr den Unterschied.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ansakonferenz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
Enthält Produktplatzierungen