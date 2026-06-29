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Ansakonferenz

So eskalierte unsere Watchparty

Laola 1Staffel 2Folge 16vom 29.06.2026
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Folge 16: So eskalierte unsere Watchparty

7 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Die emotionalsten Momente der LIVE-Watchparty zum Last-Minute-Krimi gegen Algerien. Das war nichts für schwache Nerven! Noch immer kann die ADMIRAL Ansakonferenz kaum fassen, was sich am Sonntag in Kansas abgespielt hat. Sekunden vor dem WM-Aus schien für Österreich alles vorbei – ehe Sasa Kalajdzic mit seinem Last-Minute-Kopfball das ganze Land in Ekstase versetzte. Hannes, July und Patrick haben die emotionalsten Momente der LIVE-Watchparty zu einem Best-of zusammengeschnitten. Zu sehen gibt's drei Fußball-Verrückte zwischen Verzweiflung, Hoffnung und grenzenlosem Jubel. Und das Beste: Am Donnerstag geht es weiter. Ab 20:30 Uhr begleitet euch die ADMIRAL Ansakonferenz wieder live – diesmal beim WM-Kracher gegen Spanien.

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