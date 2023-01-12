Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.01.2023: Auspuff-Ravioli
45 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Normalerweise lädt Thorsten Eckert bis zu 18 Meter lange Baumstämme auf seinen Lastkraftwagen. Aber in dieser Folge bekommt es der „Asphalt Cowboy“ mit ofenfertigem Brennholz zu tun. Für den Transport der Säcke ist sein Fahrzeug nur bedingt geeignet. Christina Scheib verlässt sich unterdessen in Schweden auf ihr Navigationsgerät. Der elektronische Wegweiser lotst die 37-jährige Trucker-Lady mit ihrem 40-Tonner im Großraum Göteborg durch ein ruhiges Wohngebiet. Und Stefan Zellweger liefert an der Grenze zwischen den USA und Mexiko einen Raupenbagger ab.
