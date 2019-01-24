Asphalt-Cowboys
Folge vom 24.01.2019: Mexiko
45 Min.Folge vom 24.01.2019Ab 12
„Asphalt-Cowboy“ Joe Flege hatte sich auf ein freies Wochenende in Las Vegas gefreut, denn bis zum letzten Kunden in der Nähe von Los Angeles sind es nur noch ein paar Kilometer. Aber der Verkehr in der Millionenmetropole ist gnadenlos. Heiko Lichtenberger steuert derweil mit Gerste im Trailer die kanadische Provinz Alberta an. Und Rayc Sikora bekommt es mit Beibooten für Luxusjachten zu tun, die man im südfranzösischen Cannes schon sehnsüchtig erwartet. Doch das Verladen der fast 14 Meter langen Fracht ist eine Wissenschaft für sich.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.