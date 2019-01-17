Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

Lieber so als anders

DMAXFolge vom 17.01.2019
Lieber so als anders

Asphalt-Cowboys

Folge vom 17.01.2019: Lieber so als anders

44 Min.Folge vom 17.01.2019Ab 12

Marc Panzers nagelneuer Lkw läuft in Rumänien wie am Schnürchen, aber die Parkplatzsuche in Südosteuropa gestaltet schwierig. Auswanderer Joe Flege ist derweil mit seinem Brummi in den USA auf der legendären Route 66 unterwegs. Spätestens in El Paso ist jedoch Schluss mit der Wild-West-Romantik, denn der „Asphalt-Cowboy“ bleibt an der Grenze zu Mexiko mit seinem Truck im Verkehrschaos stecken. Und Willi Reichelt aus Freiburg im Breisgau muss auf der Tour von Niedersachsen in die Schweiz die vorgeschriebenen Ruhezeiten beachten.

