Asphalt-Cowboys
Folge vom 31.01.2019: Kunststück
44 Min.Folge vom 31.01.2019Ab 12
Für Heiko Lichtenberger ist es ein besonderer Tag. Er besucht im kanadischen Alberta seine Ex-Frau Melanie und die gemeinsamen Kinder. Danach führt eine Hartweizen-Tour den „Asphalt-Cowboy“ in die entlegensten Winkel der Provinz Saskatchewan. Jachten-Trucker Rayc Sikora ist derweil mit seiner Ladung im Süden Deutschlands angekommen. Doch von den angeforderten Motorrad-Begleitfahrern fehlt weit und breit jede Spur. Und für Günter und Michl aus Tirol wird der Transport eines 24 Quadratmeter großen Kunstwerks zur anstrengenden Nervenprobe.
