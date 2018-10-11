Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Asphalt-Cowboys

Als Trucker fängt das Leben an

DMAXFolge vom 11.10.2018
Als Trucker fängt das Leben an

Als Trucker fängt das Leben anJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 11.10.2018: Als Trucker fängt das Leben an

44 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 12

Monika Notter steuert ohne ihren treuen Begleiter „Aick“ die erste Baustelle an. Der Vierbeiner ist kürzlich verstorben - ein Tiefschlag für die toughe Trucker-Lady. Kraftfahrer Markus Dissertori muss derweil improvisieren. Der „Asphalt-Cowboy“ transportiert normalerweise Baumaschinen, dafür ist sein Tieflader auch vorgesehen. Doch dieses Mal werden im Landkreis Rosenheim Papierrollen geladen - das ist eigentlich keine geeignete Fracht. Dafür ist das anvisierte Ziel Mailand aber ganz nach dem Geschmack des Südtirolers.

Alle verfügbaren Folgen