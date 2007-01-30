ATV Die Reportage - HüttenzauberJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 30.01.2007: ATV Die Reportage - Hüttenzauber
Das Bergdorf Ischgl ist der erfolgreichste Wintersportort in den Alpen. In der 1400 "Seelen" Gemeinde stehen 11.000 Gästebetten für Touristen bereit, die den etwas anderen Winterurlaub erleben möchten. Hier gibt es die höchste Dichte an fünf Stern Hotels und den größten Champagnerabsatz Österreichs. Die Palette der Promi-Gäste reicht von "Pink" bis zu Paris Hilton, die in diesem Jahr in Ischgl noch einen Film mit ihrer Busenfreundin "Britney Spears" drehen soll. Im "Ibiza in den Bergen" wird 24 Stunden am Tag Party gefeiert. Go-Go Mädchen in Dirndln, reiche Touristen und exklusive Clubs prägen das Nachtleben. Der 42-jährige Günther Diwischek, arbeitet seit 15 Jahren als Barkeeper und DJ im Apres Ski Lokal "Trofana Alm". Hier kehren jeden Tag ab 16 Uhr hunderte trinkfreudige Schifahrer ein, um in wenigen Stunden Unmengen von Bier und Schnaps zu konsumieren. Von Anfang November bis Ende Mai arbeitet Günther Diwischek täglich unter Hochdruck für das Wohl seiner Gäste. Sein Freund Fritz W. konnte diesem Dauerstress nur zwei Saisonen standhalten. Nach einem psychischen Zusammenbruch, kommt er nur noch als Gast, um seine ehemaligen Kollegen zu besuchen.