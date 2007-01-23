Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Frauen beim Heer

Folge vom 23.01.2007
ATV Die Reportage - Frauen beim Heer

ATV Die Reportage - Frauen beim HeerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 23.01.2007: ATV Die Reportage - Frauen beim Heer

48 Min. Ab 6

Rund 310 Frauen versehen 2006 in Uniform ihren Dienst beim österreichischen Bundesheer. Von der Panzerkommandantin, über die Hundeführerin bis zur Militärpilotin. Den Respekt innerhalb der "Männergemeinschaft" Heer müssen sie sich immer wieder aufs neue erkämpfen. Zu oft noch gilt das Klischee der schwachen Frau, die keinen Rucksack tragen kann.

