ATV Die Reportage
Folge vom 31.10.2006: ATV Die Reportage - Schokoladen Welten
Ob als einfache Tafel, flüssig oder in hochwertiger Pralinenform - Schokolade verleitet viele Menschen zu hemmungslosem Genuss. Manche gönnen sich "das kleine Glück" nur selten, andere bezeichnen sich als regelrecht schokoladensüchtig. Der jährliche Schokoladenkonsum in Österreich beträgt pro Kopf 8,5 kg. Vom 6. bis 8. Oktober 2006 lockte das Wiener Künstlerhaus mit der ersten Choco Vienna, einer Publikumsmesse rund um die Schokolade. Kalorienhaltige Genüsse ließen sowohl Hartgesottene als auch Figurbewusste dahinschmelzen. Ein zwei Meter langer Schokoladennachbau der Titanic, ein Schokoladebrunnen und zahlreiche Verkostungen haben bei vielen Besuchern den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen lassen. Optischer Höhepunkt war ein Schokolade-Body-Painting, vom New Yorker Künstler Sid Chidiac. Die wichtigsten österreichischen Schokoladeproduzenten präsentierten sich in bestimmten Themenräumen - mit Namen wie "Confiserie-Pralinen", "Dunkle Premium" oder "Handgeschöpfte Schokolade". Der Steirer Josef Zotter gilt schon lange als Geheimtipp unter den Schokoholics. In seiner Schokoladenschmiede in Bergl bei Riegersburg zeigt er eindrucksvoll wie vielfältig und exotisch Schokolade sein kann und wie aus der Kakaobohne köstliche Tafelschokolade wird. In seinem Schoko - Laden können Besucher nicht nur schmecken, riechen und verkosten, die oft von weither angereisten Schokotouristen dürfen auch dem Personal hinter einer Glaswand bei der Produktion zuschauen. Wer nicht genug kriegen kann, der kann Schokolade auch auf den Körper auftragen: Dabei wird nicht nur die Haut mit wichtigen Mineralien versorgt sondern auch der Geruchssinn stimuliert. Die 34-jährige Birgit Kornfeld lässt sich von Kopf bis Fuß mit Schokolade einhüllen. Als ausgebildete Justizwachebeamtin genießt sie es sichtlich einmal dem rauen Gefängnisalltag zu entfliehen und gibt sich dem verführerischen Duft von Schokolade hin - Glückseeligkeit pur.