Folge vom 05.12.2006: ATV Die Reportage - Tattoo-Convention
Ein Tattoo im Genitalbereich, ein Tiger am Rücken als Liebesbeweis oder eine Überraschung am Oberschenkel für das ganze Leben! ATV Die Reportage zeigt die Tattoo Convention in Wien und die Welt der Menschen, die der Körperkunst verfallen sind. Vom Tattoo-Expressionisten Waldemar Wahn, über Stefan Webers (Drahdiwaberl) Tochter Monika und deren Fetisch-Show bis hin zum Tattoo-Weltmeister, dem Österreicher Claus Fuhrmann, der in spontaner Laune einem Party-Gast ohne Vorzeichnen oder Probeabdruck ein Free-Style Tattoo für die Ewigkeit unter die Haut jagt. ATV-Die Reportage enthüllt den Angstschweiß vor dem ersten Stich, das "Talent für Schmerz" eines Verstümmelungskünstlers und die Sucht, immer mehr Tattoos haben zu wollen. Conventions, Techniken, Motive, Trends - Der letzte Schrei der Tattoo-Gemeinde: Kleine Delphine oder versteckte Rosen-Tattoos sind out. Im Trend liegen großflächige, bunte Gesamt-Kunstwerke!