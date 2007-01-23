ATV Die Reportage - FeuerwehrJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 23.01.2007: ATV Die Reportage - Feuerwehr
Seit mehr als 150 Jahren geht die Berufsfeuerwehr von Graz für die knapp 250.000 Einwohner der steirischen Landeshauptstadt durchs Feuer. Allein im Jahr 2005 rückte sie 6.500 mal aus - das ist rund 18 mal pro Tag. Nicht nur Brände, auch Verkehrsunfälle, Personenrettung aus versperrten Wohnungen oder Wasserrohrbrüche gehören zum Aufgabenbereich der Grazer Berufsfeuerwehr. Die 211-Mann starke Truppe ist ebenso ausgebildet für Extremeinsätze in luftiger Höhe, wie auch für die Rettung von Haustieren aus misslicher Lage. Jährlich bergen die Männer der Grazer Feuerwehr mehr als 800 Tiere aus Flammen, Flüssen oder Baumkronen. Die Gefahr ist ein ständiger Begleiter der Berufsfeuerwehr. Die meisten Einsätze gelten den Zimmerbränden, aber auch die können mitunter eine katastrophale Wirkung haben. Häufigste Ursache: Defekte Elektrogeräte und fahrlässige oder mutwillige Brandstiftung. ATV Die Reportage begleitet die Grazer Feuerwehrmänner hautnah im stundenlangen Kampf gegen die Flammen eines mysteriösen Lagerhallengroßbrandes, zeigt gefährliche Zimmerbrände in Zinshäusern, spektakuläre Tierrettungen und die dramatische Evakuierung eines Wohnblocks wegen eines Tiefgaragenbrandes.