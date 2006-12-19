Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Weihnachten im Einkaufsparadies

ATVFolge vom 19.12.2006
47 Min.Folge vom 19.12.2006Ab 6

Die Shopping City Süd ist das größte Einkaufszentrum Europas. 4.500 Beschäftigte sorgen dafür, dass der Einkaufsbummel nicht zum Albtraum wird. Weihnachtszeit ist Großkampfzeit - bis zu 150.000 Besucher zählt man hier an jedem Einkaufssamstag zur Adventzeit.

