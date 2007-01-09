ATV Die Reportage - PratergeschichtenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.01.2007: ATV Die Reportage - Pratergeschichten
Der Wiener Prater gilt als ältester Vergnügungspark der Welt. Nachdem Kaiser Joseph II. den Wienern das Areal als Erholungsgebiet schenkte, siedeln dort Ringelspiele, Schießbuden und Gaststätten. Riesenrad, Schweizerhaus, Tagada, Geisterbahn und Co werden jährlich von 4,2 Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland genützt.
