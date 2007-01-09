Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 09.01.2007
49 Min.Folge vom 09.01.2007Ab 12

Der Wiener Prater gilt als ältester Vergnügungspark der Welt. Nachdem Kaiser Joseph II. den Wienern das Areal als Erholungsgebiet schenkte, siedeln dort Ringelspiele, Schießbuden und Gaststätten. Riesenrad, Schweizerhaus, Tagada, Geisterbahn und Co werden jährlich von 4,2 Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland genützt.

